В Канищеве таксист на скорости протаранил полуприцеп.

В ночь на 26 января на улице Интернациональной 38-летний житель Пронска за рулем автомобиля «Лада Веста» (такси Uber) влетел на скорости в стоявший на обочине полуприцеп грузовика Renault.

По предварительным данным, водитель не заметил в темноте транспорт и не убедился в безопасности движения.

В результате дорожного происшествия водитель «Лады» получил травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили различные травмы.

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