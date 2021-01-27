Волонтерские центры «Единой России» объединяют студентов разных вузов

Почти 2,7 миллиона жителей России старше 15 лет, по данным Росстата на сентябрь прошлого года, принимают участие в волонтерской деятельности в том или ином виде. Все чаще на помощь тем, кто в ней нуждается, приходят студенты, для которых добровольчество – уже больше, чем вовремя оказать кому-то поддержку, это неотъемлемая часть жизни.

«Многие начинают делать первые шаги в этой сфере еще в школе. И это добрый знак для нашего общества, для будущего страны», – отмечал ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Волонтерские центры по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса «Единой России» развернуты во всех регионах страны. В Рязанской области он открылся 26 марта на базе региональной общественной приемной партии. В его работе участвуют волонтеры-медики, «Волонтеры Победы», молодогвардейцы, региональная общественная приемная, волонтеры «Единой России».

«Почти год работает call-центр Рязанского государственного медицинского университета. Он был организован 17 марта в помощь рязанцам, находящимся в группе риска: пожилым, маломобильным, людям с хроническими заболеваниями, а также жителям на самоизоляции. За этот период обработано порядка 7000 заявок, волонтеры совершили более 4000 выходов. Ежедневно на горячую линию поступает более 50 звонков от жителей Рязани. Ординаторы и студенты всех факультетов оказывают помощь каждому, кто в ней нуждается», – рассказал ректор РязГМУ, региональный координатор проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Роман Калинин.

На звонки отвечают 4 оператора – сотрудники вуза, они реагируют на поступающие заявки и направляют по адресам.

«Добровольцы ежедневно покупают продукты или медикаменты, приносят посылки с почты или из служб доставки, забирают рецепты и получают по ним лекарства. Сейчас это уже отлаженная система: работа планируемая, можно договориться о конкретном дне доставки», – добавил Роман Калинин.

Во время рейдов волонтеры носят очки, маски, перчатки и жилеты красного цвета с белой маркировкой «Волонтеры-медики РязГМУ». При себе ребята имеют документы, подтверждающие, что они действительно являются волонтерами и студентами медицинского вуза.

Некоторые волонтеры работают не в call-центре РязГМУ, а идут на горячие линии в поликлиники, больницы, а также в единый круглосуточный центр.

Учитывая активный вклад студентов в волонтерскую деятельность, «Единая Россия» в некоторых субъектах федерации совместно с региональными властями предлагает добровольцам разные способы поддержки. Например, в Ленинградской, Новгородской областях и Красноярском крае учащиеся вузов и колледжей могут бесплатно ездить в общественном транспорте. Работу в больницах студентам медвузов засчитывают как производственную практику. В Нижегородской области волонтерство дает дополнительные баллы при поступлении в магистратуру. Здесь же работает программа «Доброрубль» – студенты могут обменивать свои «волонтерские рубли» на посещение экскурсий и спортзалов. В Крыму за счет вузов добровольцы ездят на экскурсии, а студенты-волонтеры из Ульяновской области могут бесплатно отдохнуть в санатории в течение недели. В этой и в Вологодской области их жизнь и здоровье страхуют на случай заражения коронавирусом.

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