В центре Рязани троллейбус сбил 82-летнюю старушку.

Днем 26 января на остановке «улица Вокзальная» на Первомайском проспекте 50-летний рязанец за рулем троллейбуса сбил 82-летнюю пенсионерку, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. ДТП произошло, когда троллейбус отъезжал от остановки.

В результате дорожного происшествия пожилую женщину с травмами ног доставили в медицинское учреждение.

Троллейбус только отъехал от остановки, когда под колеса попала пожилая женщина.

В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Троллейбус сбил женщину в центре Рязани. Пострадавшую госпитализировали.

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