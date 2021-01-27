В Скопине умер 36-летний замначальника отдела полиции

В Скопине ушел из жизни заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России майор внутренней службы Андрей Зудин. Как сообщили в областном управлении, это случилось 25 января. Полицейскому было 36 лет.

По неофициальной информации, смерть наступила на рабочем месте в результате инфаркта.

В органы внутренних дел Зудин пришел в 2004 году курсантом Академии экономической безопасности МВД РФ. Коллеги отзываются о нем как об ответственном сотруднике, отзывчивом и внимательном руководителе. У Андрея Борисовича остались жена и две несовершеннолетние дочери.