Из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе 27 января в Рязани произойдет масштабное отключение холодной воды, сообщает пресс-служба городской администрации.

В среду с 09:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

- ул. Великанова, д. 14 корп. 1, д. 15, д. 16, д. 16 корп. 1, д. 16 корп. 2, д. 16 корп. 3, д. 17, д. 18, д. 19;

- Народный бульвар, д. 4, д. 6, д. 7а, д. 8.

В среду с 09:30 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

- ул. Ситниковская - частный сектор;

- ул. 3-й порядок;

- поселок Мехзавода, д. 35.

В среду с 09:30 до 17:00 будет снижена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. Кирпичный завод;

- Московское шоссе;

- Михайловское шоссе;

- ул. Военных Автомобилистов;

- Октябрьский городок, д. 19, д. 21, дома с 33 по 43, д. 123;

- ул. Керамзавод, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38;

- 3-й Михайловский проезд, д. 4;

- Первомайский проспект;

- ул. Вокзальная;

- ул. Чкалова;

- ул. Пойменная (частный сектор);

- ул. Покровская (частный сектор);

- ул. Мирная (частный сектор);

- ул. Роща (частный сектор);

- ул. Карьерная (частный сектор);

- ул. Михайловские ямки (частный сектор);

- 1-й проезд Михайловского шоссе (частный сектор);

- 2-й проезд Михайловского шоссе (частный сектор);

- 3-й проезд Михайловского шоссе (частный сектор);

- 4-й проезд Михайловского шоссе (частный сектор);

- пос. Машинистов.

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