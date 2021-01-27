Из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе 27 января в Рязани произойдет масштабное отключение холодной воды, сообщает пресс-служба городской администрации.
В среду с 09:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- ул. Великанова, д. 14 корп. 1, д. 15, д. 16, д. 16 корп. 1, д. 16 корп. 2, д. 16 корп. 3, д. 17, д. 18, д. 19;
- Народный бульвар, д. 4, д. 6, д. 7а, д. 8.
В среду с 09:30 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- ул. Ситниковская - частный сектор;
- ул. 3-й порядок;
- поселок Мехзавода, д. 35.
В среду с 09:30 до 17:00 будет снижена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Кирпичный завод;
- Московское шоссе;
- Михайловское шоссе;
- ул. Военных Автомобилистов;
- Октябрьский городок, д. 19, д. 21, дома с 33 по 43, д. 123;
- ул. Керамзавод, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38;
- 3-й Михайловский проезд, д. 4;
- Первомайский проспект;
- ул. Вокзальная;
- ул. Чкалова;
- ул. Пойменная (частный сектор);
- ул. Покровская (частный сектор);
- ул. Мирная (частный сектор);
- ул. Роща (частный сектор);
- ул. Карьерная (частный сектор);
- ул. Михайловские ямки (частный сектор);
- 1-й проезд Михайловского шоссе (частный сектор);
- 2-й проезд Михайловского шоссе (частный сектор);
- 3-й проезд Михайловского шоссе (частный сектор);
- 4-й проезд Михайловского шоссе (частный сектор);
- пос. Машинистов.
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