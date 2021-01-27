На сей раз «Глазов Арена» стала свидетельницей победы МХК «Рязань-ВДВ»

"По-десантному": бороться нужно до конца! Фото: Павел АВЕРИН

В очередном туре Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) рязанские «десантники» одержали победу в Глазове со счетом 3:1.

Счет открыли гости. Данила Волонцевич реализовал большинство – чему надо поучиться игрокам ХК «Рязань» – забросил шайбу в ворота Ильи Волкова уже на четвертой минуте матча.

В начале второго периода произошла вспышка грубости, а когда команды уже играли в равных составах, Егор Камынин поменял цифры на табло – 1:1. Но с этим не согласился прежде всего Денис Назаров, и через минуту после его броска шайба оказалась в сетке ворот «Прогресса». А на 31 минуте матча Денис Затонских установил статус-кво в противостоянии.

3:1, а ближайший соперник, «Дизелист», лишь в овертайме со счетом 5:4 на своем льду выигрывает у тверичей.

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