Меньше всего коронавирусом болеют в центре Рязани

Коронавирусу не сломить прежде всего молодежь!
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По актуальным данным опергруппы при правительстве Рязанской области в регионе зарегистрированы 21368 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Более половины,11331, живут в областном центре.
Продолжает лидировать, что и неудивительно, самый крупный и густонаселенный Московский район - 3373 случая. Меньший по площади и высотности домов Октябрьский район - 3264 человека. На территории Железнодорожного района 2740 жителям поставлен диагноз "коронавирусная инфекция". В центре города, Советском округе – 1954 случая заражения.
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