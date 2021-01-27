Меньше всего коронавирусом болеют в центре Рязани

Коронавирусу не сломить прежде всего молодежь! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По актуальным данным опергруппы при правительстве Рязанской области в регионе зарегистрированы 21368 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Более половины,11331, живут в областном центре.

Продолжает лидировать, что и неудивительно, самый крупный и густонаселенный Московский район - 3373 случая. Меньший по площади и высотности домов Октябрьский район - 3264 человека. На территории Железнодорожного района 2740 жителям поставлен диагноз "коронавирусная инфекция". В центре города, Советском округе – 1954 случая заражения.

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