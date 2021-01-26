В среду на маршрут №17 в Рязани выйдут семь больших автобусов

С 27 января на маршруте №17 будут работать семь автобусов большого класса, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Такое решение власти приняли после обращений граждан и последующего мониторинга работы пассажирского транспорта в микрорайоне Канищево.
В итоге на маршрут №17 выйдут семь автобусов ЛиАЗ, которые в прошлом году поступили в Рязань из Москвы.
«Для рационального использования автобусов на маршруте проведут дальнейший анализ пассажиропотока, после чего расписание движения скорректируют», - говорится в сообщении мэрии.
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