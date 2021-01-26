ГИБДД рассказала подробности серьезного ДТП на площади Ленина.

В рязанской ГИБДД рассказали подробности аварии, которая произошла днем 26 января на площади Ленина.

По данным полиции, в 14:10 на пересечении Первомайского проспекта и улицы Маяковского столкнулись Skoda Rapid, за рулем которой находилась 22-летняя рязанка, и Mitsubishi Outlander под управлением 47-летнего водителя.

В результате происшествия травмы получили водитель японской иномарки и 22-летня пассажирка Skoda .

Днем из-за ДТП в центре Рязани на нескольких улицах образовался автомобильный затор.

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