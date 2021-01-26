Мэрия опубликовала список детсадов Рязани, в которых остались места

Городские власти опубликовали список детсадов Рязани, где еще есть места для детей.

Для детей в возрасте от 1 до 3 лет в группах для малышей с туберкулезной интоксикацией:

- детсад №12 (Железнодорожный район);

- детсад №111 (Октябрьский район).

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в группе кратковременного пребывания:

- детсад №69 (Октябрьский район).

Для детей 2-летнего возраста:

- детсады №№13, 108 и 120 (для детей с нарушением зрения), а также детсады №№135, 154 — Московский район;

- детсад №65 (группа для детей с нарушением слуха), №105 (поселка Соколовка), №152 (поселок Строитель) — Октябрьский район.

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет:

- детсады №№73, 75, 87, 136, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи) — Железнодорожный район;

- детсады №№14, 23, 35, 76, 89, 101, 103, 104, 107, 108, 110, 120 (для детей с нарушением зрения), 148, 151, 153, 154, 158 — Московский район;

- детсады №№25, 37, 69, 105, 112, 121, 130, 131, 150, 152, 161 — Октябрьский район;

- детсад №133 — Советский район.

Для детей в возрасте от 4 до 5 лет:

- детсады №№43, 48, 99, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи) — Железнодорожный район;

- детсады №№14, 16, 23, 28, 31, 76, 103, 104, 108, 124, 126, 135, 137, 148, 151, 153, 154, 158 — Московский район;

- детсады №№70, 117, 118 (общеразвивающая группа и группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 121, 130 — Октябрьский район;

- детсады №№17 и структурное подразделение школы №29 — Советский район.

Для детей в возрасте от 5 до 6 лет:

- детсады №№43, 71, 73, 75, 80, 81, 99, 102, 116, 123, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи) — Железнодорожный район;

- детсады №№3, 16, 31, 35, 76, 89, 103, 104, 115, 126, 135, 137, 148 — Московский район;

- детсады №№25, 69, 78, 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 121, 130, 131, 138, 140, 150, 152, 161 — Октябрьский район;

- детсады №№66, 91, 133 и структурное подразделение школы №29 — Советский район.

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет:

- детсады №№29, 43, 48, 71, 73, 75, 80, 84, 85, 88, 102, 109, 116, 123, 136, 139, 143, 145, 159 — Железнодорожный район;

- детсады №№3, 14, 16, 23, 31, 89, 101, 124, 126, 148, 154, 158 — Московский район;

- детсады №№7, 69, 70, 77, 78, 117, 118 (группа для детей с тяжелыми заболеваниями речи), 121, 125, 130, 140, 142, 152, 157, 161 — Октябрьский район;

- детсады №№1 (группы для детей с тяжелыми заболеваниями речи), 2, 20, 55, 66, 82, 96, 119, 141, структурное подразделение школы №29.

Для направления в эти детские сады родителям нужно обратиться в МФЦ для внесения соответствующих изменений в заявления. А чтобы получить места в детских садах №№1, 118 и 160 нужно предоставить в МФЦ заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

Пройдет заседание комиссии 3 февраля, а заявки принимаются по 28 января.

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