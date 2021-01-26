Рязанцы рассказали о практике волонтерской помощи в больницах

Партия привлекает дополнительные силы, чтобы уменьшить нагрузку на медперсонал. О региональных практиках студенческой волонтерской помощи в больницах рассказали активисты «Единой России» в ходе второго социального онлайн-форума, который прошел 26 января.

Руководитель волонтерского центра «Единой России», первый заместитель секретаря регионального отделения партии, первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов отметил помощь «Молодой Гвардии Единой России» в «красных зонах» медучреждений.

«В стационаре волонтеры взяли на себя почти все работы, не связанные с лечебной и диагностической деятельностью. Они доставляют передачи от родственников пациентам, наводят порядок в отделениях, разносят пищу, перевозят пациентов внутри больницы», – пояснил он.

Как сообщила активистка регионального отделения МГЕР Татьяна Мытарева, она находилась в «красной зоне» Рязанской областной клинической больницы ежедневно по 5 часов в течение двух недель.

«Самое яркое впечатление оставил первый день – когда надела специальный костюм, почувствовала, будто нахожусь в скафандре, и было сложно представить, как в нем можно работать», – поделилась Татьяна.

Волонтер призналась, что поначалу присутствовал страх, когда переступила порог «красной зоны».

«Но нас сразу же загрузили работой, и я забыла обо всех неудобствах. Была главная задача – помочь людям, врачам и санитарам», – добавила девушка.

В работе второго партийного социального онлайн-форума приняли участие активисты волонтерских центров «Единой России» со всей страны. Добровольцы озвучили новые социально значимые инициативы, в частности о лицензировании частных домов престарелых и поддержке жителей осажденного Севастополя. Предложения участников первого социального онлайн-форума партии, который прошел 14 декабря, поддержал президент Владимир Путин. В конце декабря прошлого года глава государства утвердил перечень поручений по итогам мероприятия – партия реализует их совместно с правительством.

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