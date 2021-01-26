Начальника лаборатории РНПК наградили знаком «Отличник качества»

Начальник испытательной лаборатории Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернего предприятия НК «Роснефть») Зарема Асулова награждена почетным знаком «Отличник качества» по итогам ежегодного всероссийского конкурса качества «100 лучших товаров России-2020». Знак является персональной наградой конкурса и вручается работнику предприятия-финалиста, внесшему большой вклад в выпуск конкурсного продукта.

Зарема Асулова работает в РНПК десятый год, а «Отличником качества» становится уже во второй раз. Ее уже не раз награждали почетными грамотами и благодарностями предприятия и областной Думы, а в этом году портрет работницы помещен на заводской доске почета.

- Прошедший год для лаборатории был богат на события. Лаборатория успешно прошла пятилетнюю процедуру подтверждения технической компетентности по всей области аккредитации в соответствии с требованиями новой версии стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Мы продолжаем развиваться, недавно в составе лаборатории появилось новое структурное подразделение – исследовательская группа, - поделилась Зарема Асулова.

НАША СПРАВКА

Испытательная лаборатория РНПК стоит на страже качества сырья, поступающего на переработку, и продукции, выпускаемой предприятием на рынок. Ежедневно лаборатория производит порядка 500 отборов и 1500 различных испытаний. В 2019 году лаборатория переселилась в новое современное здание - Единый лабораторный корпус. При его строительстве применен мировой опыт нефтеперерабатывающих предприятий, в основе которого лежит принцип организации рабочих мест по типу физико-химических методов испытания и лабораторного оборудования.