Дмитрий Хубезов представил опыт Рязанской области на втором социальном онлайн-форуме

Фото: РОО "Единая Россия".

В Рязанской области на горячей линии «122» используют искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать до 300 звонков в секунду. Об этом руководитель волонтерского центра, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя законодательного собрания Дмитрий Хубезов рассказал на втором социальном онлайн-форуме.

«На базе самого крупного ковид-госпиталя – областной клинической больницы – создан Единый кол-центр 122. Он разрабатывался вместе с медицинскими работниками. Это помогло сделать его максимально эффективным и доработать детали, которые помогают врачам и пациентам. Операторами стали волонтеры – студенты-медики», – уточнил Дмитрий Хубезов.

Пилотный проект позволил автоматизировать вызов врача на дом и запись на вакцинацию от COVID-19.

«Наши партнеры из IT компаний разработали и внедрили на линию робот-автоответчик. Это позволило сократить время ответа со ста до сотой доли секунды. Аналогично был запущен Telegram-бот, который консультирует пациентов в онлайн-режиме. Он помогает, в частности, волонтерам даже без медицинского образования оперативно понять, нужна ли больному экстренная госпитализация», – отметил руководитель волонтерского центра.

Второй социальный онлайн-форум прошел на площадке «Единой России» 26 января. В нем приняли участие председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, федеральные министры и активисты волонтерских центров партии со всей страны.

К работе форума Рязанская область присоединилась в дистанционном формате с двух площадок: областной клинической больницы и региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Регион представляли заместитель председателя правительства Роман Петряев, первый заместитель председателя областной Думы, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Хубезов, руководитель общественной приемной партии Татьяна Панфилова, представители общественных организаций – «Молодой Гвардии», «Мы вместе», «Волонтеры Победы», волонтеры единого кол-центра «122», созданного на базе ковид-госпиталя ОКБ.

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