На площади Ленина произошло ДТП: дорогу не поделили две иномарки. Фото сделано из салона троллейбуса.

Около трех часов дня 26 января в центре Рязани произошло ДТП. Об этом «Комсомолке» сообщил очевидец последствий дорожного происшествия. По его словам, на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Маяковского дорогу не поделили две иномарки.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ДПС ГИБДД, а на Первомайском проспекте от путепровода (Троицкий мост – Ред.) до пересечения с улицей Сенной образовался автомобильный затор. Кроме того, затруднено движение транспорта на улице Маяковского (до поворота на Краснорядскую), на улице Краснорядской и улице Горького.

Подробности дорожного происшествия уточняются.

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