Из-за протезов во рту у рязанки появились гальванические токи

Гальванизм возник из-за зубных протезов, которые были сделаны из разных металлов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани женщина обратилась в поликлинику №2 с жалобами на жжение в области языка. Стоматолог-хирург Елена Лопатина поставила ей неочевидный диагноз – гальванизм: это когда в полости рта образуются токи малой силы.

В другой клинике пациентку стали лечить от гиперпластического кандидоза. Язык очистился от налета, соскоб показал отсутствие грибов рода Candida, однако жжение осталось, рассказали в группе ОКБ имени Семашко. Тогда рязанка и пришла на осмотр в поликлинику №2.

Елена Лопатина при осмотре обратила внимание на протезы в переднем и боковом отделах челюсти, которые были сделаны из разнородных металлов. Это и обусловило наличие гальванических токов. Когда пациентка установила протезы из одного металла, неприятные ощущения прекратились.

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