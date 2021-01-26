Прививки от COVID-19 начнут делать в рязанской поликлинике №10

Один из новых пунктов вакцинации от COVID-19 в Рязани откроется в поликлинике №10. По словам главврача Областной клинической больницы Андрея Карпунина, профильный кабинет начнет работать «в ближайшее время».

«Наше головное медучреждение помогло с оборудованием, уже доставлен специальный холодильник для вакцины», - цитирует Карпунина минздрав.

Первая поставка в поликлинику №10 составит порядка 300 доз вакцины. Записываться на прививку предлагают по телефонам: 122 и 8(4912)35-05-39. Процедуре предшествует медосмотр. Также необходимо подписать соответствующее согласие.

Напомним, с 25 января число пунктов вакцинации от COVID-19 обещали увеличить до 23, однако на сайте минздрава по-прежнему значатся 11.

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