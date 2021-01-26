Артем Никитин подарил кораблинским школьницам ноутбук и смартфон

Фото: РОО "Единая Россия".

О хорошем смартфоне и о ноутбуке мечтали 10-летняя Ирина и 15-летняя Светлана из города Кораблино. Такие желания возникли у них, когда обучение в школе стало дистанционным и пришлось много времени проводить в сети.

«Это очень трогательно – исполнять заветные детские мечты. Тем более для таких целеустремленных и трудолюбивых, как Ирина и Светлана. Обе отличницы, много читают, занимаются самообразованием, поэтому и подарки ждали именно такие, с помощью которых учиться будет удобнее, комфортнее и приятнее», – поделился депутат регионального заксобрания, член Генсовета партии Артем Никитин.

Мамы девочек Ирина Александровна и Елена Дмитриевна поблагодарили единоросса за «настоящее чудо», которое он сделал для их дочерей.

Всероссийская акция «Елка желаний» проходит с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года по инициативе президента РФ Владимира Путина в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной».

Акция направлена на исполнение желаний тяжелобольных детей, сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, из малообеспеченных семей в возрасте от 3 до 17 лет, а также людей старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья.

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