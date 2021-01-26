Прокуратура требует от главы Скопина наладить водоснабжение ветерану

Прокуратура требует от главы города Скопин (Рязанская область) наладить водоснабжение ветерану Великой Отечественной войны. Мужчина живет в муниципальной квартире на улице Комарова, переданной ему и его семье в бессрочное владение и пользование.

Проверка показала, что услуга водоснабжения ветерану оказывается ненадлежащего качества. Давление в системе ниже нормативного, из-за чего не срабатывает газовый водонагреватель.

Представление, которое местная прокуратура вынесла главе администрации Скопина Олегу Осееву 21 декабря, до сих пор находится на рассмотрении.