«Они не помнят страну в 90-х»: губернатор Любимов высказался о митинге в Рязани.

Спустя три дня после несогласованного митинга в Рязани в защиту оппозиционного политика Алексея Навального губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал субботнюю акцию.

Глава региона отметил, что люди вышли на несанкционированный митинг, да еще в защиту человека, который нарушил закон.

— Да еще и сами закон нарушили… Есть процедура, которая прописана в законодательстве и должна соблюдаться в любом случае. По закону нужно подать заявку, и ее должны были одобрить, — заявил Любимов.

Потом глава региона обратился к популярной риторике федеральных чиновников о 90-х годах, мол, большинство участников несанкционированного митинга - молодежь, «с трудом представляет нелегкое положение страны в период 90-х годов прошлого столетия».

— Они не представляют те серьезные усилия, которые необходимо было приложить для дальнейшего восстановления и развития государства. Надеюсь, что многие участники этой акции осознали, что были не правы, — сказал губернатор. — Тем не менее, во избежание повторения подобных акций обращаюсь к родителям молодых людей, студентов, – поговорите с детьми, расскажите им, как было раньше, и попробуйте выяснить у них, чем они конкретно недовольны и чего добиваются.

В заключение Любимов поручил чиновникам минобра, чтобы те с патриотическими центрами активизировали воспитательную работу с молодежью.

23 января в отделы полиции Рязани доставили 82 человека, в том числе 16 несовершеннолетних. Всех несовершеннолетних передали родителям. Возбуждено 29 административных производств (читать подробнее).

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