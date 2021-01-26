Афиша мероприятия.

27 января в Рязани пройдет спецпоказ культового фильма Ларса фон Триера «Рассекая волны». Единственный сеанс – в кинотеатре «Формула кино» в 19:30.

Это фильм-притча о трагичной истории девушки Бесс (Эмили Уотсон), к которой возлюбленный возвращается искалеченным после несчастного случая.

Картина будет показана на языке оригинала с русскими субтитрами. После сеанса состоится обсуждение со специально приглашенным кинокритиком – Никитой Лариным.

Фильм «Рассекая волны» снят в 1996 году, завоевал Гран-при жюри Каннского кинофестиваля, премию Европейской киноакадемии в номинациях «Лучший фильм» и премию «Сезар» в номинации «Лучший зарубежный фильм». Эмили Уотсон, сыгравшая главную роль, стала обладательницей Приза международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) как лучшая актриса.

Билеты на спецпоказ можно приобрести на сайте kinoteatr.ru.

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