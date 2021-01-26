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В Рязани пройдет спецпоказ культового фильма Ларса фон Триера

Это картина «Рассекая волны». Единственный сеанс – в кинотеатре «Формула кино»
Антон КОНОВАЛОВ
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Афиша мероприятия.

Афиша мероприятия.

27 января в Рязани пройдет спецпоказ культового фильма Ларса фон Триера «Рассекая волны». Единственный сеанс – в кинотеатре «Формула кино» в 19:30.

Это фильм-притча о трагичной истории девушки Бесс (Эмили Уотсон), к которой возлюбленный возвращается искалеченным после несчастного случая.

Картина будет показана на языке оригинала с русскими субтитрами. После сеанса состоится обсуждение со специально приглашенным кинокритиком – Никитой Лариным.

Фильм «Рассекая волны» снят в 1996 году, завоевал Гран-при жюри Каннского кинофестиваля, премию Европейской киноакадемии в номинациях «Лучший фильм» и премию «Сезар» в номинации «Лучший зарубежный фильм». Эмили Уотсон, сыгравшая главную роль, стала обладательницей Приза международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) как лучшая актриса.

Билеты на спецпоказ можно приобрести на сайте kinoteatr.ru.

На правах рекламы.

Культура