В четырех МСО рязанского СК сменились руководители

На фото слева направо: Александр Дурнов, Артемий Семенюк, Алексей Минашкин, Игорь Заворуев.

В следственном управлении СК России по Рязанской области прошла ротация руководителей МСО.

Согласно приказу от 15 января, бывший руководитель Кораблинского МСО Алексей Минашкин назначен на должность руководителя Шиловского межрайонного следственного отдела.

Ранее возглавлявший Шиловское МСО Игорь Заворуев стал руководителем Кораблинского межрайонного следственного отдела.

Кроме того, Артемий Семенюк, возглавлявший Железнодорожный МСО Рязани с 2008 года, стал руководителем Московского межрайонного следственного отдела Рязани, а на его место назначен экс-руководитель Московского МСО Александр Дурнов.

Отметим, ротация в региональном управлении СК прошла в соответствии законодательством. Назначение на должность руководителей МСО производится только на пятилетний срок, а пребывание в занимаемой должности более двух сроков подряд не допускается.

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