В Рязанской области сообщили еще о трех смертельных случаях коронавируса

26 января оперштаб сообщил еще о трех летальных исходах при коронавирусе в Рязанской области. Теперь в регионе известно о 221 смертельном случае.

Как не раз подчеркивалось, жертвой пандемии власти признают не каждого умершего с положительным тестом на COVID-19, ссылаясь на результаты экспертиз. На исследования уходит некоторое время.

За сутки в региональную статистику внесли еще 111 заболевших коронавирусной инфекцией (всего теперь 21368). 98 человек при этом выздоровели.

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