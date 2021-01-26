По новым правилам: запись детей в 1 класс в Рязани начнется 1 апреля. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году принимать детей в первый класс в Рязани будут по новым правилам, предупреждает пресс-служба городской администрации. Если раньше родители подавать заявления начинали с 1 февраля, то теперь принимать заявления будут с 1 апреля.

Для детей, проживающих рядом со школой (по чиновничьи, «на закрепленной за школой территории» - Ред.) и желающих там учиться, подача заявлений начинается с 1 апреля.

Это же касается и тех, кто имеют право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием. Подавать документы можно до 30 июня.

Для детей, которые не проживают на закрепленной территории, прием заявлений стартует 6 июля. Продлится прием до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

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