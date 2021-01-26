В Рязанской области за 100 млн рублей капитально отремонтируют мост

Нынешнее состояние Шацкого моста в городе Сасово - неудовлетворительное. Фото: материалы проекта ООО " Строительные технологии Проф"

В городе Сасове капитально отремонтируют мост через реку Сасовка, именуемый Шацким. Сооружение длиной 65 метров расположено на улице Савина. Работы также пройдут на подходах к мосту протяженностью 202 метра.

Помимо дорожной одежды запланирована замена некоторых конструкций моста, общее состояние которого проектировщик оценил как неудовлетворительное.

Реконструкция пройдет в два этапа и должна завершиться до 1 сентября 2021 года. Уже объявлен аукцион: максимальная цена контракта, с которой начнутся торги – это 101 млн рублей.