Опубликованы размеры вознаграждения за сдачу оружия в Рязани в 2021 году. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Росгвардия напомнила рязанцам о возможности получить деньги в качестве компенсации за сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатки.

— В 2020 году из незаконного оборота вывели 17 единиц охотничьего огнестрельного оружия, один револьвер, а также свыше 2,5 тысяч патронов, — рассказывает старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Громада. — Общая сумма вознаграждения составила более 100 тысяч рублей.

Отметим, что в 2019 году за девять добровольно сданных единиц охотничьего оружия и 40 патронов рязанцы получили всего 27 тысяч рублей. Расценки вознаграждения с тех пор абсолютно не изменились.

Сколько денег можно получить в Рязани за сдачу оружия:

- пистолет, револьвер — 5 тысяч рублей;

- винтовка, карабин — 7 тысяч рублей;

- автомат, пулемет, гранатомет — 10 тысяч рублей;

- переносной зенитный ракетный комплекс — 15 тысяч рублей;

- охотничье и спортивное огнестрельное оружие — 3 тысячи рублей;

- огнестрельное оружие самодельного (кустарного) изготовления — 1 тысяча рублей;

- охотничье и спортивное пневматическое оружие — 500 рублей;

- гранаты, мины, выстрелы, снаряды калибром свыше 45 мм, ракеты, бомбы — 3 тысячи рублей;

- выстрелы и снаряды калибром 45 мм и менее — 500 рублей;

- патроны к боевому ручному стрелковому, охотничьему и спортивному огнестрельному оружию, за 1 штуку — 20 рублей;

- взрывное устройство, включающее в себя взрывчатое вещество и средство взрывания — 3 тысячи рублей;

- взрывчатое вещество (за 1 грамм) — 30 рублей;

- порох — 0,5 рублей;

- электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель - за 1 штуку, огнепроводные и электропроводные шнуры - за 1 метр — 1 рубль;

- боеприпасы времен Великой Отечественной войны (бомбы, мины, снаряды, гранаты) — 500 рублей;

- огнестрельное оружие ограниченного поражения — 1 тысяч рублей;

- газовое оружие — 1 тысяча рублей;

- капсюль-воспламенитель, за 1 штуку — 2 рубля.

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