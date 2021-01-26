«Возможно падение деревьев»: мэрия предупредила рязанцев о мощном ветре

В ближайшие часы в Рязани ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 метров в секунду. Кроме того, возможно налипание мокрого снега и туман с видимостью 200-500 метров. На дорогах местами гололедица.

Администрация Рязани просит жителей города быть внимательными.

«Из-за ветра возможно падение шатких конструкций, деревьев, а также повреждение линий электропередачи», - говорится в сообщении мэрии.

Ранее о сильном ветре рязанцев предупреждало региональное управление МЧС, специалисты напомнили жителям о простых правилах безопасности (читать подробнее).

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