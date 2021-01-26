За сутки на дорогах Рязанской области не пострадало ни одного человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки на трассах и дорогах Рязанской области сотрудники ДПС не зарегистрировали ни одного дорожно-транспортного происшествия, в котором бы погибли или травмировались люди. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Всего в области произошло 29 ДТП, в которых автомобили получили механические повреждения.

Инспекторы ДПС ГИБДД выявили 1310 нарушений правил дорожного движения и задержали шесть пьяных водителей.

Кроме того, в Рязанской области выявили 38 нарушений ПДД пешеходами и четыре нарушения водителями автобусов.

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