Фото: группа «Женская Рязань».

СК России взял на контроль дело рязанской семьи, из которой изъяли детей. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин после выхода программы «На самом деле» на «Первом канале».

Напомним, 19 января в одну из больниц Рязани доставили двух детей. У мальчика полутора лет обнаружили многочисленные побои. Вину за их нанесение первоначально взял на себя дедушка. Также выяснилось, что детей недокармливали, не меняли им белье и одежду.

25 января дедушка, мать, ее нынешний сожитель и биологический отец мальчиков поучаствовали в телешоу, где используется детектор лжи. Во время эфира отмечалось, что у избитого ребенка травмы разной степени давности. Участники телешоу, выполняющие роль экспертов, после опроса гостей сделали вывод, что малыш пострадал от нескольких людей, в том числе от матери. Последняя якобы поднимала руку на свое чадо неоднократно, однако окончательно разобраться во всех обстоятельствах предстоит следователям.

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