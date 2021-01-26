Дольщики под защитой. Назван самый безопасный способ покупки квартиры в новостройке

Фото: ГК "Стройпромсервис".

В конце декабря ГК «Стройпромсервис» объявила о старте продажа квартир в новом доме ЖК «Шереметьевский квартал» с использованием эскроу-счетов. Рассказываем, что это такое и почему эта сделка считается самой безопасной на рынке недвижимости.

Эскроу — специальный счет, на котором будут храниться средства дольщиков до ввода дома в эксплуатацию. По договору застройщик открывает специальный счет для учета и блокирования денежных средств. Это сделка с повышенной надежностью — застройщик получит деньги только когда построит жилой комплекс.

Квартиры в новом доме в жилом комплексе «Шереметьевский кварта» можно уже приобрести в соответствии с новыми правилами №214-ФЗ – с использованием эскроу-счетов. Это дополнительная гарантия для покупателя, что ключи от новой квартиры он получит без нарушений и строго в установленный срок.

Абсолютно новая концепция дома комфорт-класса в ЖК «Шереметьевский квартал» выделяет его среди других домов комплекса:

- продуманная квартирография позволит выбрать подходящий вариант проживания: спальню с практичной нишей для шкафов, удобные вместительные гардеробные, просторные кухни-гостиные. Цены стартуют от 1,3 млн.руб. - большой выбор квартир с панорамным остеклением – находите уединение, отдыхайте и слушайте тишину, глядя в окно на Окские луга;

- во дворе дома – детские площадки с безопасным покрытием и современные игровые комплексы. А теперь представьте: готовая инфраструктура района и самого комплекса, идеальное расположение и километры природных ландшафтов – все это уже ждет вас в «Шереметьевском квартале»!

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Фото: ГК "Стройпромсервис".

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф.

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