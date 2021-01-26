Тают бюджетные деньги: рязанка записала видео о состоянии дорог в городе.

Рязанка Ангелина Левакова выложила в своем Instagram два видео о состоянии дорог в областном центре, а именно – на Северной окружной и рядом с кремлем.

«За день здесь проезжают тысячи машин. Утром собираются пробки и просто невозможно проехать. Глядя на состояние дорог, можно сказать, что в Рязани нет дорог», - разводит руками блогер.

Затем Ангелина переместилась к кремлю и вспомнила слова губернатора Николая Любимова: «Развиваем туризм в Рязани высокими темпами».

«Хорошо, вот кремль, а вот дорога. Вот вход в кремль, а вот дорога. Я плачу в год 200 тысяч рублей налогов, а где дороги? Наши дороги каждый год тают вместе со снегом. Вопрос, почему так быстро тают бюджетные деньги?» - задалась вопросом Левакова.

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