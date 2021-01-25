Сыро и серо: опубликован трехдневный прогноз для Рязанской области

Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз погоды на 26-28 января. Согласно ему, в ближайшие три дня нас ждет пасмурная, сырая и по-прежнему аномально теплая погода.

Теперь чуть более детально. Во вторник местами, в том числе в Рязани, ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Будет довольно сильный юго-восточный ветер – 6-11 м/с с порывами до 15 м/с.

В среду, как и в четверг, осадки уже умеренные - тоже от снега до дождя. Прогноз на четверг отличается лишь тем, что ветер должен поутихнуть (4-9 м/с). Температура же все три дня одинаковая: и ночью, и днем по области -2…+3 градуса.