Момент ДТП с падением асфальтоукладчика в Рязани попал на видео

Утром в понедельник, 25 января, в Рязани на Московском шоссе у путепровода на Приокский из тягача на проезжую часть вывалился асфальтоукладчик. Позже пользователи социальных сетей предположили, что упавшая спецтехника – не асфальтоукладчик, а установка горизонтального бурения.

В этот же день на канале «Дороги Рязани» на сайте YouTube появился видеоролик с моментом падения спецтехники.

На записи видно, как тягач, в кузове которого находится спецтехника, поворачивает с путепровода в сторону выезда из города. В этот момент рядом с ним двигается легковой автомобиль белого цвета. Асфальтоукладчик вываливается на проезжую часть, чудом не цепляя другие машины.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На Московском шоссе перевернулся асфальтоукладчик

ДТП произошло недалеко от путепровода на Приокский (подробности).