В Рязани из-за долгов банкротят «Хлебозавод №3»

В Рязани арбитражный суд принял к производству заявление о банкротстве «Хлебозавода №3». Истец - ООО «Бензолюкс», которому муниципальное предприятие задолжало почти 3 млн рублей за нефтепродукты.

Решение о взыскании долга принято судом еще в августе 2020 года, однако «Хлебозавод №3», по всей видимости, требования не исполнил. В итоге 16 февраля состоится первое заседание по делу за номером А54-9765/2020.

Напомним, в 2020 году городские власти присоединили к «Хлебозаводу №3» другое муниципальное предприятие - «Хлебозавод №1». При этом без работы осталась половина сотрудников последнего. Объединение мотивировали оптимизацией, в том числе, финансовых процессов.