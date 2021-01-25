В двух матчах игроки МХК "Рязань-ВДВ" забросили 13 шайб

Победа в Перми далась нелегко. Фото: сообщество "МХК "Рязань-ВДВ" ВКонтакте.

Победная поступь рязанских "десантников", в отличие от старших коллег, продолжается в НМХЛ. В последних двух матчах подопечные тренерского дуэта Храмцов-Барсуков забросили в ворота соперников 13 шайб.

22 января в игре с серовским "Металлургом" отличились Георгий Юров, Денис Назаров, Денис Фадеев, Кирилл Затонских, Ростислав Халиуллин, Леон Замбахидзе, Данила Волонцевич, Сергей Александров, Леонид Пасманик и Семен Родыгин. Итог 10:2.

24 января победа 3:2 далась гораздо труднее. В пермском противостоянии с "АК59" шайбы в составе "десантников" забросили Сергей Александров, Максим Седов и Денис Назаров.