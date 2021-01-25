На улице Забайкальской сняли на видео погоню полиции

Около трех часов дня на улице Забайкальской в военном городке Дягилево очевидец снял на видео полицейскую погоню, сообщает RZN_Life.

Судя по видео, экипаж ДПС ГИБДД гнался с проблесковым маячком и сиреной за «жигулями» девятой модели.

В настоящее время уточняются подробности инцидента.

В субботу, 23 января, в Новомичуринске была другая погоня. Ночью два брата возвращались домой. У подъезда дома на улице Волкова их поджидала группа молодых людей спортивного телосложения. Спортсмены собирались проучить братьев якобы за их неуважительное отношение к одной знакомой девушке. Сначала в них начали стрелять из травматического оружия, а когда те побежали, догнали их и избили (подробности субботней истории).

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