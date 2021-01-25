Молодая семья из рязанского села лишилась дома из-за пожара

Фото: ryazpressa.ru

В Путятинском районе Рязанской области семья из пяти человек лишилась дома. Пожар, уничтоживший жилище, произошел в селе Караулово в ночь на 24 января.

– Меня разбудила жена, она проснулась от запаха дыма, я открыл двери и стал выносить спящих детей, – цитирует местного жителя Рустама Мариенко издательство «Пресса».

По словам главы семейства, сгорела бытовая техника, документы, деньги, которые супруги откладывали на ремонт недавно купленного дома.

Пока погорельцы живут у родителей. Организации и жители района уже собирают для них вещи первой необходимости, одежду, продукты.