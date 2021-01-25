Рязанцы массово жалуются на залитие квартир после таяния снега. Фото: Вячеслав Малашихин.

Рязанцы массово жалуются на залитые квартиры после таяния снега. Все сообщения в социальных сетях адресованы чиновникам администрации города.

«На протяжении двух дней протекает крыша на доме №4 корпус 2 по улице Зубковой. Только за одну ночь вынесли 100 литров воды, заливает распаячную коробку, возможно короткое замыкание и пожар. Управляющая компания "Жилсервис" частично почистила снег на крыше, но никаких экстренных мер не предпринимает. Представители УК заявляют, что до апреля ничего делать не будут. Залило все полы, стены и пространство под полами», - написал в «Типичной Рязани» Вячеслав Малашихин и прикрепил видео.

После того, как представители мэрии попросили у мужчины уточнить номера подъезда и квартиры, чтобы «передать сообщение в работу специалистам управления энергетики и ЖКХ», тут же посыпались жалобы рязанцев, проживающих на других улицах:

«Такой же залив происходит с пятницы по улице Дачной, 24 (четвертый подъезд). Залило с 4 этажа и до первого за три дня. Проводка начала сверкать в некоторых местах»;

«Улица Ленинского Комсомола, 30 (первый подъезд), течет все с 2013 года»;

«Заливает крышу по адресу Московское шоссе 35 к. 1 (второй подъезд). Заливает электросчетчик. Один раз уже было возгорание электросчетчика в такой же ситуации. Проблема не решается уже 8 лет».

Вскоре чиновники вернулись с ответом, сообщив, что ООО «Жилсервис Рязань» очистило кровлю от снега, прочистили ливневку.

— Будет составлен акт о залитии. В текущем году региональным фондом капитального ремонта запланирован капитальный ремонт кровли. Нам сообщили, что управляющей организацией поддерживается связь с собственниками квартиры, — сообщили в мэрии.

Однако, по словам рязанца, чистка кровли не принесла результата, вода течет.

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