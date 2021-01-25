В Сасове задержали мошенника, находящегося в федеральном розыске

В Сасове полиция задержала подозреваемого в мошенничестве, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По информации полиции, мужчина скрылся от правоохранительных органов сопредельного государства.

Оперативники уголовного розыска с помощью ФСБшников установили местонахождение 30-летнего иностранца, в отношение которого на его родине возбудили уголовное дело, и задержали.

Как сообщили в полиции, мужчину уже передали правоохранительным органам – инициаторам розыска.

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