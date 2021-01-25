Как и 50 лет назад: во вторник в Рязани будет плюсовая температура

Во вторник, 26 января, в Рязани и области ожидается облачная погода. Местами возможны небольшие осадки в виде снега, дождя и мокрого снега, а также гололед и гололедица на дорогах.

Ветер юго-восточный порывами до 17 метров в секунду, о котором предупреждала рязанцев МЧС.

Температура воздуха по области ночью и днем -2... +3°С .

Ровно 50 лет назад, 26 января 1971 года, в Рязани и области была облачная погода с небольшими осадками, а также слабый гололед и туман.

«Ветер юго-западный – от слабого до умеренного. Температура воздуха днем 0...+2 градусов», - сообщало тогда Рязанское гидрометбюро.

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