В Скопинском районе построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Фото: РОО "Единая Россия".

В 2021 году в стране будет создано 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ), в том числе новых спортивных площадок, футбольных полей и ледовых арен, как в городах, так и в сельской местности. О выделении дополнительных средств из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

«Все объекты будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и обязательно приспособлены для занятий людей, которые имеют ограничения по здоровью», – сказал премьер-министр.

Координатор партпроекта «Единой России» «Детский спорт», депутат Госдумы Ирина Роднина напомнила, что дополнительные средства из федеральной казны на развитие спортивной инфраструктуры были выделены по инициативе партии. «Единая Россия» настояла на том, чтобы физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа строились, в том числе, в малочисленных сельских населенных пунктах.

«Наш партпроект «Детский спорт» обеспечит контроль над тем, чтобы все они были построены в срок», – заявила Ирина Роднина. Ранее в партии сообщали, что строительство объектов в своих округах также проконтролируют депутаты Госдумы.

В Рязанской области в 2021 году ФОКОТ возведут в селе Успенское Скопинского района, рассказала региональный координатор проекта «Детский спорт», директор дворца спорта «Олимпийский» Татьяна Пыжонкова.

«Село Успенское – спортивный центр Скопинского района, – отметила она. – Из бюджетов всех уровней на строительство ФОКОТа будет выделено 25 млн рублей, в том числе 20 млн – из федерального бюджета».

Проект ФОКОТа в селе Успенское включает в себя строительство мини-футбольного поля с искусственным травяным покрытием, прямой и круговой беговых дорожек, волейбольной и баскетбольной площадок, а также площадки для уличных тренажеров и воркаута, зоны отдыха с теннисными столами, помещений для переодевания и хранения спортивного инвентаря, место для сборно-разборной трибуны.

Новый крупный спортивный объект построят рядом с существующей хоккейной площадкой.

Напомним, в ходе совместной работы с правительством над проектом бюджета на 2021–2023 годы парламентарии «Единой России» добились двукратного увеличения суммы на строительство ФОКОТов в сравнении с прошлым годом – с одного до двух миллиардов рублей. Кроме того, по инициативе «Единой России» на 150 миллионов рублей будут увеличены расходы на ремонт почти тысячи спортзалов в сельских школах.

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