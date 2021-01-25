«Никто не жаловался»: 23 января в Рязани задержали 82 человека.

23 января в отделы полиции Рязани доставили 82 человека, в том числе 16 несовершеннолетних. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Рязанской области Наталья Епихина.

«На мой устный запрос в УМВД, поступила информация о 82 доставленных, в том числе 16 (!) несовершеннолетних. Всех несовершеннолетних передали родителям. Возбуждено 29 административных производств. С 37 доставленными провели разъяснительную беседу», - написала Епихина.

Как отметила омбудсмен, по состоянию на 24 января 13:00, ни одного задержанного в отделениях полиции Рязани уже не было.

«Жалоб на нарушение прав человека в мой адрес не поступило. Считаю, что корректное поведение полицейских, проводимая разъяснительная работа позволили предупредить многие негативные последствия», - заявила Епихина.

Омбудсмен признала, что участники несогласованного митинга выдвинули ряд требований к властям Рязанской области, большинство из них обоснованы.

«Но, я считаю, для решения указанных вопросов не стоит совершать противозаконные действия. Много законных путей решения проблем», - резюмировала уполномоченная по защите права человека.

23 января в Рязани, как и по всей России, прошли несогласованные митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Полиция начала задержания с оппозиционных лидеров региона – Юрия Богомолова и Александра Бехтольда, а потом переключилась и на других протестующих. Один из задержанных, 18-летний рязанец, во время задержания получил травму – вывих плеча (читать подробнее).

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