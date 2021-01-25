Рязанцев предупредили о мощном ветре в ближайшие два дня

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы 25 января, а также ночью и днем 26 января на территории Рязанской области возможно усиление юго-восточного ветра порывами до 17 метров в секунду.

Региональное управление МЧС просит рязанцев соблюдать элементарные правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;

- ограничить время нахождения на улице.

Кроме того, автомобилистам необходимо быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движение.

Позже стало известно о погоде в Рязани и области на 26 января. Можем сравнить, какая погода была ровно 50 лет назад, 26 января 1971 года (читать подробнее).

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