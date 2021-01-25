На Московском шоссе перевернулся асфальтоукладчик

Утром 25 января в Рязани перевернулся асфальтоукладчик, сообщает НРВК. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Московском шоссе возле путепровода на микрорайон Приокский.

К настоящему времени сведений о пострадавших в ДТП не поступало.

Как позже предположил один из подписчиков, перевернулась установка горизонтального бурения, а не асфальтоукладчик. Скорее всего, установку перевозили она слетела на дорогу.

По состоянию на 11:57 на путепроводе и Московском шоссе из-за ДТП образовалась пробка.

Напомним, в ночь на 23 января в Рязани перевернулся снегоуборочный КамАЗ. Сведений о пострадавших также не поступало (читать подробнее и смотреть фотографии).

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