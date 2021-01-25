Рязанец надругался над 14-летней девочкой в кабине лифта

Безработный из Рязанской области надругался над 14-летней девочкой в кабине лифта, сообщает РЕН ТВ. О преступлении стало известно 25 января, когда в полицию с заявлением обратился отец пострадавшего ребенка.

Все произошло накануне вечером в одном из домов на Кустанайской улице. Мужчина вошел в лифт следом за восьмиклассницей, а когда двери закрылись, напал на нее.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 25 января в Рязанском областном суде рассмотрят апелляционную жалобу по делу многодетного священника, который якобы надругался над своей пятилетней дочерью (читать подробнее).

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