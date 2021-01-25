Все о коронавирусе в Рязанской области на 25 января

В понедельник, 25 января, в Рязанской области выявлено еще 110 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 21 257 рязанцев.

Поправились за сутки 96 человек. Общее количество выздоровевших на данный момент составляет 19 365 человек.

Вторые сутки обходится без погибших. Последней жертвой коронавирусной инфекции по-прежнему остается 53-летняя женщина, внесенная в список в субботу, 23 января. Всего, по официальным данным, на 25 января коронавирус стал причиной гибели 218 рязанцев.