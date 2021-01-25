Под Рязанью обнаружили свалку из токсичных отходов. Фото: ФКУ «Поволжуправтодор».

Недалеко от поселка станции Тысья Спасского района обнаружили свалку ртутьсодержащих приборов, сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор». Неизвестные складировали отработанные люминесцентные лампы на обочине автомобильной дороги.

Свалку экологически опасных отходов заметил оператор комплекса фото- и видеофиксации нарушений ПДД, который сначала сообщил в МЧС, а оттуда уже сигнализировали в «Поволжуправтодор» - ответственного за участок трассы.

В течение нескольких часов свалку токсичных отходов ликвидировали, а ртутьсодержащие приборы вывезли для дальнейшей утилизации.

СПРАВКА «КП»

Вышедшие из строя люминесцентные лампы относятся к отходам первого класса опасности. Их транспортировка и переработка может проводиться только специализированными предприятиями.

При повреждении лампы выделяют ртутные соединения, которые негативно влияют на экологию и здоровье человека.

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