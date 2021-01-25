В среду и четверг в Рязани будут отключать электричество. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

27 и 28 января в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – опиловка аварийных деревьев.

В среду, 27 января, с 09:30 до 15:30 электричества не будет в поселке Канищево по следующим адресам:

- ул. Луговая, дома с 1 по 48;

- ул. Хрюкина, д. 34а.

В четверг, 28 января с 09:30 до 15:30 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Полетаева, д. 9, д. 11, д. 11 корп. 1, д. 13, д. 13 корп. 1;

- ул. Гоголя, д. 12, д. 16а, д. 18, д. 20;

- ул. Толстого, д. 6, д. 8, д. 8а.

Ранее «Рязаньэнерго» сообщило об отключении электричества 25 января в пяти районах Рязанской области (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!