В среду и четверг в Рязани будут отключать электричество.
Фото: Наталия НЕЧАЕВА
27 и 28 января в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – опиловка аварийных деревьев.
В среду, 27 января, с 09:30 до 15:30 электричества не будет в поселке Канищево по следующим адресам:
- ул. Луговая, дома с 1 по 48;
- ул. Хрюкина, д. 34а.
В четверг, 28 января с 09:30 до 15:30 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Полетаева, д. 9, д. 11, д. 11 корп. 1, д. 13, д. 13 корп. 1;
- ул. Гоголя, д. 12, д. 16а, д. 18, д. 20;
- ул. Толстого, д. 6, д. 8, д. 8а.
Ранее «Рязаньэнерго» сообщило об отключении электричества 25 января в пяти районах Рязанской области (читать подробнее).
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