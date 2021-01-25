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Происшествия

В рязанском райцентре Сараи сбили 12-летнюю девочку

Переходя дорогу, она попала под автомобиль Kia Rio
Источник:kp.ru
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Фото с места ДТП в поселке Сараи. Автомобиль Kia Rio сбил 12-летнюю девочку. Судя по повреждениям, удар был очень серьезным. Фото: 62.мвд.рф

Фото с места ДТП в поселке Сараи. Автомобиль Kia Rio сбил 12-летнюю девочку. Судя по повреждениям, удар был очень серьезным. Фото: 62.мвд.рф

УМВД по Рязанской области опубликовало сводку дорожных происшествий за 22-24 января. В пятницу и выходные в регионе случилось семь ДТП, в которых два человека погибли и восемь получили травмы различной степени тяжести.

Один из инцидентов имел место 22 января в поселке Сараи. На улице Казинка у дома №94 автомобиль Kia Rio сбил 12-летнюю девочку. По данным Госавтоинспекции, она «внезапно начала переходить проезжую часть вне пешеходного перехода».

В результате ребенка госпитализировали. Проводится проверка.

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

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