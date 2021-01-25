Пьяный рязанец на дорогой иномарке спровоцировал серьезное ДТП

Фото с места ДТП.

В воскресенье, 24 января, в 22.10 в Рязани на Московском шоссе у дома №49 (Дворец бракосочетаний) произошло серьезное ДТП. Столкнулись автомобили Nissan Almera, которым управляла 39-летняя рязанка, и Kia Optima, за рулем которой находился 32-летний молодой человек. В результате происшествия женщина получила травмы и обратилась за помощью к медикам.

У водителя Kia Optima сотрудники ГИБДД заметили признаки опьянения. После прохождения медосвидетельствования выяснилось, что мужчина нетрезв. Прибор показал 0,704 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в четыре раза превышает допустимый уровень.

Проводится проверка.

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