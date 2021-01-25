Партпроект «Безопасные дороги» оценил качество уборки городских территорий

Фото: РОО "Единая Россия".

«Основные работы по уборке областного центра от снега выполняет «Дирекция благоустройства города». Однако наибольшее число нареканий вызывает очистка второстепенных дорог Рязани», – отметил региональный координатор проекта «Единой России» «Безопасные дороги», председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы Александр Бурцев.

Напомним, в конце прошлой неделе Александр Бурцев проинспектировал качество уборки от снега дорог Московского района. «Все обращения ко мне как депутату были переданы в администрацию. Надеюсь, что проблемы будут оперативно устранены», – отметил он.

22 января рабочая группа партпроекта «Безопасные дороги» провела очередной мониторинг очистки улиц Рязани от снега. Особое внимание было уделено подъездам к школам, детским садам, больницам. Участники выездного мероприятия побывали на объектах соцсферы, расположенных в микрорайонах Канищево, Приокский, Горроща, в центральной части областного центра.

«Город от снега почищен плохо, особенно критично около учреждений образования и здравоохранения. К некоторым можно проехать, буквально, только на вездеходе! Необходимо решить эту проблему в кратчайшие сроки!» – возмутился Александр Бурцев.

На следующий день в рамках общегородского субботника региональный координатор проекта «Единой России» «Безопасные дороги» принял участие в уборке подходов к пешеходным переходам и остановочным комплексам на улицах Октябрьской и Пирогова, к школе №45.

«Очень важно привести в порядок тротуары, пешеходные переходы, очистить дорожки, ведущие к учреждениям социальной сферы. Необходимо обеспечить комфортное передвижение не только для автомобилей, но и для пешеходов», – уверен Александр Бурцев.

Вопрос уборки города от снега обсуждался и на профильном комитете в Рязанской городской Думе. Депутаты отметили необходимость более качественной уборки территорий и парковок возле торговых точек – владельцы не соблюдают Правила благоустройства Рязани, обратили внимание на неудовлетворительную уборку путепроводов. Были предложены меры, которые позволят сделать очистку города от снега более эффективной.

Кроме того, в субботу 23 января во всех районах Рязани прошел субботник по уборке от снега и наледи на тротуарах и в районе остановок общественного транспорта на улицах Великанова, Высоковольтной, Разина, Семена Середы, Костычева, Радищева, Радиозаводской, Зубковой, Рязанской, проездах Шабулина и Завражнова, Касимовском шоссе, площади Победы, очищена от снега территория площади Маргелова. В акции приняли участие руководство администрации Рязани, сотрудники структурных подразделений и работники муниципальных предприятий.

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